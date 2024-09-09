Теплая погода без осадков ожидается на Киевщине 9 сентября
Киев • УНН
На Киевщине 9 сентября прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 23-28°C, в Киеве 25-27°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Сегодня на Киевщине теплая погода, без осадков, с переменной облачностью. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
9 сентября на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, скорость 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 23-28°, в Киеве - 25-27°.
Текущая погода в столице на утро: температура воздуха составляет 14°, относительная влажность 52%, атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Ясна погода та до 28° тепла очікуються сьогодні на Київщині8 сентября 2024, 05:26 • 23903 просмотра