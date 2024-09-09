Теплая погода без осадков ожидается на Киевщине 9 сентября

Сегодня на Киевщине теплая погода, без осадков, с переменной облачностью. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

9 сентября на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, скорость 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 23-28°, в Киеве - 25-27°.

Текущая погода в столице на утро: температура воздуха составляет 14°, относительная влажность 52%, атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Ясна погода та до 28° тепла очікуються сьогодні на Київщині