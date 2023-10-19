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Тепер у WhatsApp можна створювати декілька облікових записів

Київ • УНН

 • 240647 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Месенджер WhatsApp додав можливість створення і використання кількох облікових записів на одному пристрої. Про це повідомляє УНН з посиланням на блог застосунку.

Тепер у WhatsApp можна створювати декілька облікових записів

Деталі

Сьогодні було запроваджено можливість одночасно входити в два облікові записи WhatsApp з одного пристрою. Нова можливість буде корисною для перемикання між обліковими записами – робочим та особистим, йдеться в повідомленні.

Щоб налаштувати другий обліковий запис, знадобиться другий номер телефону та SIM-карта або телефон, який приймає кілька SIM-карт чи карту eSIM. Щоб додати новий обліковий запис необхідно відкрити налаштування WhatsApp, натисніть стрілку поруч зі своїм ім'ям, а потім – «Додати обліковий запис».

У компанії також наголосили на тому, що можна використовувати лише офіційну версію WhatsApp, бо повідомлення залишаються захищеними й приватними лише в разі використання офіційної версії застосунку.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у WhatsApp з’явилась можливість створення публічних каналів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У росії хочуть заблокувати WhatsApp, якщо там з'являться інформаційні канали

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