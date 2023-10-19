Теперь в WhatsApp можно создавать несколько учетных записей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Мессенджер WhatsApp добавил возможность создания и использования нескольких учетных записей на одном устройстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог приложения.
Детали
Сегодня была введена возможность одновременно входить в две учетные записи WhatsApp с одного устройства. Новая возможность будет полезной для переключения между учетными записями – рабочей и личной, говорится в сообщении.
Чтобы настроить вторую учетную запись, понадобится второй номер телефона и SIM-карта или телефон, который принимает несколько SIM-карт или карту eSIM. Чтобы добавить новую учетную запись необходимо открыть настройки WhatsApp, нажмите стрелку рядом со своим именем, а затем – «Добавить учетную запись».
В компании также отметили, что можно использовать только официальную версию WhatsApp, потому что сообщения остаются защищенными и частными только при использовании официальной версии приложения.
Напомним
Как сообщал УНН, в WhatsApp появилась возможность создания публичных каналов.
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