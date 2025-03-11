"Тепер м'яч на полі росії": Президент Європейської Ради про переговори США та України

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта привітав позитивний результат американсько-українських переговорів в Джидді (Саудівська Аравія), включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку політика у соцмережі Х (Twitter)

Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі росії – йдеться у дописі.

"ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах", - додав Кошта.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, у Джидді пройшла зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорили шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

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