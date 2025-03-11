"Теперь мяч на поле России": Президент Европейского совета о переговорах США и Украины
Киев • УНН
Президент Европейского совета одобрил результаты переговоров США и Украины в Джидде по прекращению огня. ЕС готов участвовать в будущих мирных переговорах.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта приветствовал положительный результат американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), включая предложение о соглашении о прекращении огня и восстановлении обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в соцсети Х (Twitter)
Это положительное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и долговременному миру для Украины. Теперь мяч на стороне россии
"ЕС готов вместе со своими партнерами играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах", - добавил Кошта.
Напомним, во вторник, 11 марта, в Джидде прошла встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсудили путь к миру и двусторонние отношения между странами.
Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, восстановлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров.
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