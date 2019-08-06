Тенісистка Цуренко знялася з турніру WTA в Торонто

Причиною відмови від виступів киянки стала травма правого ліктя.

Цуренко мала зустрітися у першому колі із 10-ю сіяною Анастасією Севастовою з Латвії. Тепер місце киянки в основній сітці в Торонто зайняла Чжан Шуай з Китаю, яка в першому раунді зіграє саме з Севастовою.

Примітно, що з другого кола змагань стартуватиме Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська пройшла перший раунд турніру в Торонто.