Тенісистка Цуренко знялася з турніру WTA в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Третя ракетка України Леся Цуренко не зможе взяти участь у престижних змаганнях турніру WTA Premier-5 в Торонто, повідомляє УНН з посиланням на WTA Insider.
Причиною відмови від виступів киянки стала травма правого ліктя.
Цуренко мала зустрітися у першому колі із 10-ю сіяною Анастасією Севастовою з Латвії. Тепер місце киянки в основній сітці в Торонто зайняла Чжан Шуай з Китаю, яка в першому раунді зіграє саме з Севастовою.
Примітно, що з другого кола змагань стартуватиме Еліна Світоліна.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська пройшла перший раунд турніру в Торонто.