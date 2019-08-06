Теннисистка Цуренко снялась с турнира WTA в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Третья ракетка Украины Леся Цуренко не сможет принять участие в престижных соревнованиях турнира WTA Premier-5 в Торонто, сообщает УНН со ссылкой на WTA Insider.
Причиной отказа от выступлений киевлянки стала травма правого локтя.
Цуренко должна была встретиться в первом круге с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Теперь место киевлянки в основной сетке в Торонто заняла Чжан Шуай из Китая, которая в первом раунде сыграет именно с Севастовой.
Примечательно, что со второго круга соревнований стартует Элина Свитолина.
Напомним, что Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира в Торонто.