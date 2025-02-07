Тема газу є внутрішнім діалогом у ЄС, Україна транзит російського газу не продовжить - віцепрем'єр

Україна не продовжить транзит російського газу до ЄС. Тема газу – це внутрішній діалог окремих країн-членів і Європейської комісії. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Ми маємо розуміння, що завершення контракту з рф не впливає на енергетичну безпеку і спроможність Європейського Союзу. Таке рішення іде в руслі з цілями повної відмови від російського газу до 2027 року. Є конкретне коло країн ЄС, для яких це питання є важливим, але це предмет діалогу цих країн з Європейською комісією. Якщо по результатах цього діалогу будуть якісь звернення до України, ми відповідно будемо на них реагувати, але мова про продовження - неможливе, тому що контракт закінчився, або будь-які домовленості не йде, ні з нашої сторони, ні з боку Брюсселя - сказала Стефанішина.

Доповнення

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день Нового року, коли минув термін дії транзитного контракту.

28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС, якщо Київ не відновить транзит російського газу.

Водночас з 1 лютого словацький газовий завод (SPP) почав імпортувати російський газ через трубопровід "Турецький потік" і планує подвоїти обсяги поставок із квітня.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт отримав гарантію від виконавчого органу ЄС щодо відновлення транзиту через Україну і знову пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти росії, коли вони мають бути продовжені через шість місяців, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу.

Financial Times повідомляло, що європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС у межах потенційного врегулювання з метою покласти край війні проти України.