Тема газа является внутренним диалогом отдельных стран ЕС и Еврокомиссии, Украина транзит российского газа не продолжит - вице-премьер

Украина не продолжит транзит российского газа в ЕС. Тема газа - это внутренний диалог отдельных стран-членов и Европейской комиссии. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

Мы имеем понимание, что завершение контракта с РФ не влияет на энергетическую безопасность и способность Европейского Союза. Такое решение идет в русле с целями полного отказа от российского газа до 2027 года. Есть конкретный круг стран ЕС, для которых этот вопрос является важным, но это предмет диалога этих стран с Европейской комиссией. Если по результатам этого диалога будут качество обращения к Украине, мы соответственно будем на них реагировать, но речь о продлении - невозможна, потому что контракт закончился, или любые договоренности не идет, ни с нашей стороны, ни со стороны Брюсселя