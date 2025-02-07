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Тема газа является внутренним диалогом отдельных стран ЕС и Еврокомиссии, Украина транзит российского газа не продолжит - вице-премьер

Тема газа является внутренним диалогом отдельных стран ЕС и Еврокомиссии, Украина транзит российского газа не продолжит - вице-премьер

Киев  •  УНН

 • 5558 просмотра

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Украина не продолжит транзит российского газа в ЕС. Тема газа - это внутренний диалог отдельных стран-членов и Европейской комиссии.

Украина не продолжит транзит российского газа в ЕС. Тема газа - это внутренний диалог отдельных стран-членов и Европейской комиссии. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

Мы имеем понимание, что завершение контракта с РФ не влияет на энергетическую безопасность и способность Европейского Союза. Такое решение идет в русле с целями полного отказа от российского газа до 2027 года. Есть конкретный круг стран ЕС, для которых этот вопрос является важным, но это предмет диалога этих стран с Европейской комиссией. Если по результатам этого диалога будут качество обращения к Украине, мы соответственно будем на них реагировать, но речь о продлении - невозможна, потому что контракт закончился, или любые договоренности не идет, ни с нашей стороны, ни со стороны Брюсселя

- сказала Стефанишина.

Дополнение

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день Нового года, когда истек срок действия транзитного контракта. 

28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа.

В то же время с 1 февраля словацкий газовый завод (SPP) начал импортировать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» и планирует удвоить объемы поставок с апреля.  

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт получил гарантию от исполнительного органа ЕС по восстановлению транзита через Украину и снова пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России, когда они должны быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Financial Times сообщало, что европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования с целью положить конец войне против Украины.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика

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