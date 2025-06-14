Те, що пропонує росія, не мирний план - це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати - Зеленський

В росії розуміють, що їхня пропозиція не відповідає Конституції та міжнародному праву. Це ультиматум, який неможливо виконати, але Україна повинна домовлятися. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, передає УНН.

росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує росія, не мирний план – це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати. Будьмо відверті: росія – агресорка. Вони прийшли до нас. І тому це вже компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції.

"Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню?", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

росіяни заявили українській делегації у Стамбулі, що вони розуміють, що їх меморандум - це ультиматум і Україна його не приймете. Тому потрібні сильні посередники, щоб рф не могла відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах. США наразі не виглядають сильним посередником.