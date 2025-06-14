То, что предлагает россия, не мирный план - это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить - Зеленский

В россии понимают, что их предложение не соответствует Конституции и международному праву. Это ультиматум, который невозможно выполнить, но Украина должна договариваться. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, передает УНН.

россия написала так называемое предложение, и она четко понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает россия, не мирный план – это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить. Будем откровенны: россия – агрессор. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции.

"Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

россияне заявили украинской делегации в Стамбуле, что они понимают, что их меморандум - это ультиматум и Украина его не примет. Поэтому нужны сильные посредники, чтобы рф не могла отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах. США пока не выглядят сильным посредником.