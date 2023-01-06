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Те, що треба: Зеленський про новий пакет військової допомоги США із БМП Bradley та високоточними ракетами

Київ • УНН

 • 578351 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України подякував США за новий пакет військової допомоги, який включає БМП Bradley та високоточні ракети, і додав - "це саме те, що треба", передає УНН.

Те, що треба: Зеленський про новий пакет військової допомоги США із БМП Bradley та високоточними ракетами

Цитата

"... сьогодні ж оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів. Я дякую Президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон", - зазначив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Додамо

Президент згадав і значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, а й усієї Європи, передусім усього регіону, який межує з росією.

"Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це безпосередня робота на деескалацію тут і зараз. Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot! Разом із блискучими німецькими IRIS-T Patriot зроблять українське та європейське небо відчутно безпечнішим. Також сьогодні з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 Marder та інші речі, які необхідні, щоб зупинити російську агресію", - додав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні планують надати БМП Bradley, Marder та батарею ЗРК Patriot: про що Байден домовився із Шольцем

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