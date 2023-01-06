То, что надо: Зеленский о новом пакете военной помощи США с БМП Bradley и высокоточными ракетами

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"... сегодня же объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Bradley – это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это вовремя и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – почти 3 миллиарда долларов. Я благодарю Президента Байдена, благодарю конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу, и которые знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон", - отметил Зеленский в своем вечернем обращении.

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Президент упомянул и значительный шаг Германии вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы, прежде всего всего всего региона, который граничит с россией.

"Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа на деэскалацию здесь и сейчас. Я благодарю господина канцлера Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot! Вместе с блестящими немецкими IRIS-T Patriot сделают украинское и европейское небо ощутимо безопаснее. Также сегодня с господином канцлером мы обсудили другие аспекты нашего оборонного взаимодействия, в частности 40 Marder и другие вещи, которые необходимы, чтобы остановить российскую агрессию", - добавил Зеленский.

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