США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів - Білий дім

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"Деталі про цей пакет допомоги мої колеги з Держдепартаменту повідомлять пізніше. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - наголосила вона.

Доповнення

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм повідомив, що Міністерство фінансів США в п'ятницю ввело нові санкції проти осіб, пов'язаних з іранським виробником дронів, які були використані у війні в Україні, а також проти директора ключової організації, відповідальної за нагляд за іранськими програмами балістичних ракет.

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