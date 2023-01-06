США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. США виділили новий рекордний пакет військової допомоги для України приблизно на 3 млрд доларів. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу, передає УНН.
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"Деталі про цей пакет допомоги мої колеги з Держдепартаменту повідомлять пізніше. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - наголосила вона.
Доповнення
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм повідомив, що Міністерство фінансів США в п'ятницю ввело нові санкції проти осіб, пов'язаних з іранським виробником дронів, які були використані у війні в Україні, а також проти директора ключової організації, відповідальної за нагляд за іранськими програмами балістичних ракет.
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