США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов - Белый дом

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"Детали об этом пакете помощи мои коллеги из Госдепартамента сообщат позже. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - подчеркнула она.

Дополнение

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Телеграм сообщил, что Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, которые были использованы в войне в Украине, а также против директора ключевой организации, ответственной за надзор за иранскими программами баллистических ракет.

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