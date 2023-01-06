США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. США выделили новый рекордный пакет военной помощи для Украины примерно на 3 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает УНН.
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"Детали об этом пакете помощи мои коллеги из Госдепартамента сообщат позже. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - подчеркнула она.
Дополнение
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Телеграм сообщил, что Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, которые были использованы в войне в Украине, а также против директора ключевой организации, ответственной за надзор за иранскими программами баллистических ракет.
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