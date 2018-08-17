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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Тайфун "Румбіа" обрушився на Шанхай: розпочато евакуацію

Київ • УНН

 • 10259 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. 18-й за рахунком за цей рік тайфун "Румба" в п'ятницю приблизно о 04:05 вийшов на узбережжі шанхайського нового району Пудун (східний Китай - ред.). Про це повідомив Національний метеорологічний центр (НМЦ-ред), передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Тайфун "Румбіа" обрушився на Шанхай: розпочато евакуацію

Тропічний шторм приніс проливні дощі і пориви вітру до 23 метрів в секунду.

За прогнозом синоптиків НМЦ, тайфун після виходу на сушу поступово слабшає в ході руху в північно-західному напрямку зі швидкістю 30 км на годину.

НМЦ в п'ятницю вранці оголосив "синє" попередження в зв'язку з тайфуном "Румбіа".

У Китаї прийнята чотирирівнева система попереджень про несприятливі погодні умови, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним слідують помаранчевий, жовтий і синій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Китай обрушився черговий тайфун: розпочато евакуацію

Метеослужба Шанхая в свою чергу підняла тривогу щодо загрози зливи до "помаранчевого" рівня.

Як повідомив керівний штаб по боротьбі з повенями і посухою Шанхая, станом на ранок п'ятниці через негоду 2525 суден пришвартувалися в порту і 3209 рибалкам довелося залишитися на березі, 53 000 жителів Шанхаю були евакуйовані. Сильний вітер і проливний дощ повалили 176 дерев.

"Румбіа" стала третім за рахунком тайфуном, що обрушився на Шанхай в цьому місяці. Очікується, що в супроводі сильних вітрів і дощів "Румбіа" вплине на нормальне суспільне життя Шанхая з п'ятниці по суботу.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще двоє пропали безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на місто Байінь провінції Ганьсу, північно-західний Китай.

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