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Тайфун "Румбия" обрушился на Шанхай: начата эвакуация

Киев • УНН

 • 10259 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. 18-й по счету за этот год тайфун "Румбия" в пятницу примерно в 04:05 вышел на побережье шанхайского нового района Пудун (восточный Китай - ред.). Об этом сообщил Национальный метеорологический центр (НМЦ-ред), передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Тайфун "Румбия" обрушился на Шанхай: начата эвакуация

Тропический шторм принес проливные дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков НМЦ, тайфун после выхода на сушу постепенно ослабевает в ходе движения в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час.

НМЦ в пятницу утром объявил "синее" предупреждение в связи с тайфуном "Румбия".

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

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Метеослужба Шанхая в свою очередь подняла тревогу об угрозе ливня до "оранжевого" уровня.

Как сообщил руководящий штаб по борьбе с наводнениями и засухой Шанхая, по состоянию на утро пятницы из-за непогоды 2525 судов пришвартовались в порту и 3209 рыбакам пришлось остаться на берегу, 53 000 жителей Шанхая были эвакуированы. Сильный ветер и проливной дождь повалили 176 деревьев.

"Румбия" стала третьим по счету тайфуном, обрушившимся на Шанхай в этом месяце. Ожидается, что в сопровождении сильных ветров и дождей "Румбия" окажет влияние на нормальную общественную жизнь Шанхая с пятницы по субботу.

Напомним, восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Байинь провинции Ганьсу, северо-западный Китай.

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