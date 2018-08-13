На Китай обрушился очередной тайфун: начата эвакуация

Тайфун "Яги" стал четырнадцатым по счету за год, обрушившимся на провинцию Чжэцзян на востоке Китая.

Скорость ветра в эпицентре достигает 102 километров в час. К вечеру 12 августа из 10 китайских городов было эвакуировано 204 949 человек.

Около 21 тысячи рыбацких лодок и 4526 судов вернулись в порты Китая на время тайфуна.

В Китае в связи с тайфуном объявлен "синий" уровень погодной опасности по четырехцветной шкале, который впоследствии был повышен до "желтого".



Напомним, восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Байинь провинции Ганьсу, северо-западный Китай.