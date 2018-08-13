На Китай обрушился очередной тайфун: начата эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Китае из-за тайфуна "Яги" эвакуировали около 205 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Тайфун "Яги" стал четырнадцатым по счету за год, обрушившимся на провинцию Чжэцзян на востоке Китая.
Скорость ветра в эпицентре достигает 102 километров в час. К вечеру 12 августа из 10 китайских городов было эвакуировано 204 949 человек.
Около 21 тысячи рыбацких лодок и 4526 судов вернулись в порты Китая на время тайфуна.
В Китае в связи с тайфуном объявлен "синий" уровень погодной опасности по четырехцветной шкале, который впоследствии был повышен до "желтого".
Напомним, восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на город Байинь провинции Ганьсу, северо-западный Китай.