На Китай обрушився черговий тайфун: розпочато евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Китаї через тайфун "Яги" евакуювали близько 205 тисяч чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Тайфун "Яги" став чотирнадцятим за рахунком за рік, який обрушився на провінцію Чжецзян на сході Китаю.
Швидкість вітру в епіцентрі досягає 102 кілометрів на годину. До вечора 12 серпня з 10 китайських міст було евакуйовано 204 949 чоловік.
Близько 21 тисячі рибальських човнів і 4526 суден повернулися в порти Китаю на час тайфуну.
У Китаї у зв'язку з тайфуном оголошений "синій" рівень погодної небезпеки по чотириколінній шкалі, який згодом був підвищений до "жовтого".
Нагадаємо, вісім людей загинули, ще двоє пропали безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на місто Байінь провінції Ганьсу, північно-західний Китай.