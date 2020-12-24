Татаров прийшов до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров прийшов до Вищого антикорупційного суду, де сьогодні заплановано засідання щодо розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Так, Татаров прийшов до ВАКС, де сьогодні заплановано засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Венедіктової вирішили передати справу Татарова від НАБУ до СБУ.
Як повідомлялося, САП наполягатиме на арешті Татарова з можливістю внесення застави у 10 млн грн.
Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).