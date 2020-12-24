Татаров пришел в Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд, где сегодня запланировано заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Так, Татаров пришел к ВАКС, где сегодня запланировано заседание о избрании ему меры пресечения.
Напомним, у Венедиктовой решили передать дело Татарова от НАБУ в СБУ.
Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.
Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.
В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, екскинцевий бенефициарный владелец ООО “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 УК Украины).