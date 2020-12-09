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Таран зробив заяву до річниці "нормандського" саміту у Парижі: згадав про перемир'я і НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Підвалини для перемир’я на сході України, що триває п’ятий місяць, були закладені у Парижі рік тому, під час саміту “нормандської четвірки”. Про це сказав міністр оборони Андрій Таран, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Підвалини перемир’я на Сході, що триває 5-й місяць, були закладені рік тому, у Парижі”, - сказав Андрій Таран.

Він зазначив, що мирний процес, за визначенням, має починатися з тривалого і всеосяжного припинення вогню.

“У Парижі, як ми пам’ятаємо, саме це стало одним з ключових підсумків Нормандського саміту. Не з вини України реалізувати домовленість про перемир’я вдалося лише 22 липня 2020 року після зустрічі Тристоронньої контактної групи. Міністерство оборони, Збройні сили України забезпечили і наразі дотримуються п’ятий місяць поспіль режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення. У даний час режим припинення вогню загалом зберігається, хоча фіксуються і його порушення, у тому числі, з трагічними, на жаль, для нас наслідками”, - додав міністр.

За його словами, заслуговують на підтримку кроки Президента України, що послідовно і наполегливо шукає дипломатичного рішення для мирного врегулювання на Донбасі, тому “нормандський формат” має залишатись частиною загальної стратегії відновлення територіальної цілісності нашої країни. Водночас реформа і розбудова сильних, сучасних, мотивованих Збройних сил України за стандартами НАТО є пріоритетом і запорукою перемоги у протистоянні з ворогом, додав він.

“Успіх оборонної реформи у партнерстві з державами-членами НАТО сьогодні для нас є особливо важливим. За час після Паризького саміту у грудні 2019 року Україна встигла отримати “спеціальний статус і стала особливим партнером НАТО з розширеними можливостями. Все це робить нас більш спроможними у протистоянні російській агресії і посилює наші переговорні позиції на міжнародному рівні, у тому числі і у “нормандському форматі”, - зазначив Таран.

Він нагадав, що понад рік тому Міністерство оборони брало активну участь у реалізації заходів, завдяки яким 9 грудня 2019 року стала можливою паризька зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. До цього “нормандська четвірка” востаннє збиралася ще 2016 року.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський під час саміту “нормандської четвірки” у Парижі 9 грудня повідомив, що “нормандська четвірка” погодилася, що заходи стосовно повного, всеосяжного і безстрокового припинення вогню мають розпочатися ще до кінця 2019 року. 

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року минає рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в “нормандському форматі” — перша з 2016 року. За її підсумками, учасники перемовин досягли низку домовленостей, які мали сприяти розв’язанню збройного конфлікту на Донбасі.

Також нагадаємо, що Україна у річницю "нормандського" саміту закликала РФ виконати усі досягнуті в Парижі рішення.

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