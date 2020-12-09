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Таран сделал заявление к годовщине "нормандского" саммита в Париже: вспомнил о перемирии и НАТО

Таран сделал заявление к годовщине "нормандского" саммита в Париже: вспомнил о перемирии и НАТО

Киев  •  УНН

 • 9551 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Основы для перемирия на востоке Украины, что продолжается пятый месяц, были заложены в Париже год назад, во время саммита "нормандской четверки". Об этом сказал министр обороны Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Основы перемирия на Востоке, что продолжается 5-й месяц, были заложены год назад, в Париже", - сказал Андрей Таран.

Он отметил, что мирный процесс, по определению, должен начинаться с длительного и всеобъемлющего прекращения огня.

"В Париже, как мы помним, именно это стало одним из ключевых итогов Нормандского саммита. Не по вине Украины реализовать договоренность о перемирии удалось лишь 22 июля 2020 года после встречи Трехсторонней контактной группы. Министерство обороны, Вооруженные силы Украины обеспечили и сейчас придерживаются пятый месяц подряд режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. В настоящее время режим прекращения огня в общем сохраняется, хотя фиксируются и его нарушения, в том числе, с трагическими, к сожалению, для нас последствиями", - добавил министр.

По его словам, заслуживают поддержки шаги Президента Украины, последовательно и настойчиво ищущего дипломатическое решение для мирного урегулирования на Донбассе, поэтому "нормандский формат" должен оставаться частью общей стратегии восстановления территориальной целостности нашей страны. В то же время реформа и развитие сильных, современных, мотивированных Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с врагом, добавил он.

"Успех военной реформы в партнерстве с государствами-членами НАТО сегодня для нас особенно важен. За время после Парижского саммита в декабре 2019 года Украина успела получить специальный статус и стала особым партнером НАТО с расширенными возможностями. Все это делает нас более способными в противостоянии российской агрессии и усиливает наши переговорные позиции на международном уровне, в том числе и в "нормандском формате", - отметил Таран.

Он напомнил, что более года назад Министерство обороны приняло активное участие в реализации мероприятий, благодаря которым 9 декабря 2019 года стала возможной парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. До этого "нормандская четверка" в последний раз собиралась еще в 2016 году.

Добавим, что президент Владимир Зеленский во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря сообщил, что "нормандская четверка" согласилась, что мероприятия по полному, всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня должны начаться еще до конца 2019 года.

Напомним, 9 декабря 2020 года исполняется год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Также напомним, что Украина в годовщину "нормандского" саммита призвала РФ выполнить все достигнутые в Париже решения.

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