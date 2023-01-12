Танки Leopard на "боці добра" мають шанс урівноважити історичні терези справедливості – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Німецькі танки Leopard в українських степах у 2023 році на «боці добра» мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків «Вермахту» в 40-х роках. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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“Німецькі „Леопарди“ в українських степах у 2023 році на „боці добра“ мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків „Вермахту“ в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів”, — написав Данілов у Twitter.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю tagesschau висловив впевненість, у тому, що попри відмову німецького уряду, Берлін поставить Україні танки Leopard-2.