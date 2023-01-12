Танки Leopard на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости - Данилов

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“Немецкие „Леопарды“ в украинских степях в 2023 году на „стороне добра“ имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, которые пошатнуло зло танков „Вермахта“ в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров”, — написал Данилов в Twitter.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью tagesschau выразил уверенность, в том, что несмотря на отказ немецкого правительства, Берлин поставит Украине танки Leopard-2.