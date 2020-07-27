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Танкер Delfi можуть порізати на частини на місці аварії, щоб прибрати з пляжу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Підняти танкер Delfi з місця аварії можна за допомогою компанії, яка розріже його на дві частини. Адміністрація морських портів розглядає і такий варіант підйому судна. Про це під час брифінгу сказав виконуючий обов'язки директора АМПУ Олександр Голодницький, передає УНН.

"Наведу приклад, зараз в залі знаходиться представник однієї турецької компанії, яка, в принципі, має відповідне обладнання: прийшла, на дві частини розрізала: носову підняла, поклала і відвезла, повернулася, забрала машинне відділення і відвезла. Зрозумілий спосіб, але це різка. Чек від мільйона доларів. Далі якісь ще додаткові витрати", - сказав Олександр Голодницький.

Він зазначив, що в тендері АМПУ встановила вимоги застрахувати ризики перед третіми особами, які можуть виявитися в ситуації екологічної небезпеки.

"Приклад з турецькими судновласниками, причому, які можуть це зробити ідеально, але дорого, що викличе питання і це порізка - я навів", - додав Олександр Голодницький.

Він зазначив, що протягом 20 днів, після того, як комісія ДСНС прийме рішення про передачу АМПУ танкера - йтимуть переговори і відбудеться підписання договору. Потім буде 10 днів на оскарження.

"Щодо виконання робіт - суднопідйом, на чому ми все-таки намагаємося зробити акцент, або порізка - це принципове має значення - я не хотів би на себе брати відповідальність за цей другий термін. Знову ж скажу, що близько трьох тижнів іноземний судновласник, про якого я говорив, він давав на те, що з моменту укладення договору ... Три тижні на мобілізацію техніки сюди, прихід, митне оформлення, час на ввезення, і так далі, операцію - на дві частини порізали там і поклали. Суднопідйом, на його думку, це буде все-таки трохи довше", - сказав Олександр Голодницький.

За його словами, ще рано про це говорити.

"Десь до середини - кінця серпня місяця ми підписуємо договір", - додав Олександр Голодницький.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

Перші спроби підняти танкер не вдалися.

З 27 липня операція з підняття танкера Delfi з акваторії морського порту "Одеса", повинна перейти під контроль Адміністрації морських портів України, після рішення експертної комісії ДСНС.

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