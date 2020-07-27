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Танкер Delfi могут порезать на части на месте аварии, чтобы убрать с пляжа

Танкер Delfi могут порезать на части на месте аварии, чтобы убрать с пляжа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Поднять танкер Delfi с места аварии можно с помощью компании, которая разрежет его на две части. Администрация морских портов рассматривает и такой вариант подъема судна. Об этом во время брифинга сказал исполняющий обязанности директора АМПУ Александр Голодницкий, передает УНН.

“Приведу пример, сейчас в зале находится представитель одной турецкой компании, которая, в принципе, имеет соответствующее оборудование: пришла, на две части разрезала: носовую подняла, положила и отвезла, вернулась, забрала машинное отделение и отвезла. Понятный способ, но это резка. Чек от миллиона долларов. Дальше какие-то еще дополнительные затраты”, - сказал Александр Голодницкий.

Он отметил, что в тендере АМПУ установила требования застраховать риски перед третьими лицами, которые могут оказаться в ситуации экологической опасности.

“Пример с турецкими судовладельцами, причем, которые могут это сделать идеально, но дорого, что вызовет вопрос и это порезка - я привел”, - добавил Александр Голодницкий.

Он отметил, что в течение 20 дней, после того, как комиссия ГСЧС примет решение о передаче АМПУ танкера - будут идти переговоры и состоится заключение договора. После будет 10 дней на обжалование.

“В отношении выполнения работ - судоподъем, на чем мы все-таки пытаемся сделать акцент, или порезка - это принципиальное имеет значение - я не хотел бы на себя брать ответственность за этот второй срок. Снова же скажу, что порядка трех недель иностранный судовладелец, о котором я говорил, он давал на то, что с момента заключения договора… Три недели на мобилизацию техники сюда, приход, таможенное оформление, время на ввоз, и так далее, операцию - на две части порезали там и положили. Судоподъем полагает, что это будет все-таки чуть дольше”, - сказал Александр Голодницкий.

По его словам, еще рано об этом говорить.

“Где-то к середине - концу августа месяца мы подписываем договор”, - добавил Александр Голодницкий.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся

Первые попытки поднять танкер не удались. 

С 27 июля операция по поднятию танкера Delfi из акватории морского порта "Одесса", должна перейти под контроль Администрации морских портов Украины, после решения экспертной комиссии ГСЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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