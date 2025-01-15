Тактика росіян на Лиманському напрямку застаріла: у чому перевага ЗСУ

На Лиманському напрямку, що на Донеччині, росіяни продовжують застосовувати застарілу тактику механізованих штурмів, намагаючись прорвати першу лінію оборони. Однак українські військові ефективно зупиняють ці атаки. Основною проблемою для ЗСУ залишається нестача особового складу.

Про це розповів полковник Павло Юрчук, командир 63-ї окремої механізованої бригади, в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Якою є тактика росіян на полі бою Юрчик пояснив, що тактика ворога — стандартна. Противник намагається зламати першу лінію оборони.

Противник просто пробує залетіти, проскочити на техніці через мінні поля, через огородження, влетіти на наші позиції, висадити там хоча б якусь кількість піхоти, закріпитися і в подальшому нарощувати цю піхотну складову на наших позиціях, продовжуючи дрібними групами просуватися вздовж лісосмуг - зазначив військовий.

Він додав, що там, де противнику це вдається, то для наших захисників виникають проблеми.

Там, де це не вдається, у смузі нашої бригади майже всі ці механізовані штурми, колони були відбиті. Після того, як противник втратив у нашій смузі близько 150 одиниць техніки, він відмовився від механізованих штурмів - пояснив полковник.

Від чого залежить активність рф

Юрчук зауважив, що присутності нових підрозділів у смузі не фіксують.

Противник отримує регулярне поповнення тих підрозділів, які знаходяться з нами на лінії зіткнення на даний момент. Тобто вони регулярно, щотижня, щомісяця отримують нові сили. Раз на тиждень — близько сотні солдатів, раз на місяць може бути до тисячі. Таким чином вони поповнюють підрозділи, які безпосередньо перебувають на лінії бойового зіткнення - розповів командир 63-ї механізованої бригади.

Як часто наші військові задіюють FPV на оптоволокні

Насправді, 80-90% техніки знищується саме дронами і артилерією. До практики використання оптоволоконних FPV-систем ми перейшли відносно нещодавно, але вже є перші успіхи - сказав Юрчук.

Також він зазначив, що росіяни не переважають ЗСУ саме в ударних дронових системах.

Я би сказав, що на даний момент ми певною мірою переважаємо противника за кількістю і результативністю застосування ударних систем - додав військовий.

З якими проблемами зіштовхуються наші бійці

Я абсолютно не схильний зводити всі проблеми до недостатньої кількості боєприпасів, а тим більше дронів. Проблем із дронами немає взагалі, а проблем із боєприпасами не так багато, як звикли думати - зауважив Юрчук.

За його словами, основна проблема — це обмежене поповнення особового складу.

Щоб утримувати лінію зіткнення більш надійно, потрібно більше людей. Але я підкреслю: навіть якби у нас були тисячі солдатів, ми б усе одно не застосовували людський ресурс проти людського ресурсу у такій мірі, як це роблять росіяни - підсумував командир.

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