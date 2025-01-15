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Тактика россиян на Лиманском направлении устарела: в чем преимущество ВСУ

Тактика россиян на Лиманском направлении устарела: в чем преимущество ВСУ

Киев  •  УНН

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Россияне продолжают применять устаревшую тактику механизированных штурмов на Лиманском направлении. ВСУ эффективно противодействуют атакам и имеют преимущество в дронах, однако испытывают недостаток личного состава.

На Лиманском направлении, что в Донецкой области, россияне продолжают применять устаревшую тактику механизированных штурмов, пытаясь прорвать первую линию обороны. Однако украинские военные эффективно останавливают эти атаки. Основной проблемой для ВСУ остается нехватка личного состава.

Об этом рассказал полковник Павел Юрчук, командир 63-й отдельной механизированной бригады, в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Какова тактика россиян на поле боя Юрчик объяснил, что тактика врага - стандартная. Противник пытается сломать первую линию обороны.

Противник просто пробует залететь, проскочить на технике через минные поля, через ограждения, влететь на наши позиции, высадить там хотя бы какое-то количество пехоты, закрепиться и в дальнейшем наращивать эту пехотную составляющую на наших позициях, продолжая мелкими группами продвигаться вдоль лесополос

- отметил военный.

Он добавил, что там, где противнику это удается, то для наших защитников возникают проблемы.

Там, где это не удается, в полосе нашей бригады почти все эти механизированные штурмы, колонны были отбиты. После того, как противник потерял в нашей полосе около 150 единиц техники, он отказался от механизированных штурмов

- объяснил полковник.

От чего зависит активность рф

Юрчук отметил, что присутствия новых подразделений в полосе не фиксируют.

Противник получает регулярное пополнение тех подразделений, которые находятся с нами на линии соприкосновения на данный момент. То есть они регулярно, каждую неделю, каждый месяц получают новые силы. Раз в неделю - около сотни солдат, раз в месяц может быть до тысячи. Таким образом они пополняют подразделения, которые непосредственно находятся на линии боевого соприкосновения

- рассказал командир 63-й механизированной бригады.

Как часто наши военные задействуют FPV на оптоволокне  

На самом деле, 80-90% техники уничтожается именно дронами и артиллерией. К практике использования оптоволоконных FPV-систем мы перешли относительно недавно, но уже есть первые успехи

- сказал Юрчук.

Также он отметил, что россияне не преобладают ВСУ именно в ударных дроновых системах.

Я бы сказал, что на данный момент мы в определенной степени превосходим противника по количеству и результативности применения ударных систем

- добавил военный.

С какими проблемами сталкиваются наши бойцы

Я совершенно не склонен сводить все проблемы к недостаточному количеству боеприпасов, а тем более дронов. Проблем с дронами нет вообще, а проблем с боеприпасами не так много, как привыкли думать

- заметил Юрчук.

По его словам, основная проблема - это ограниченное пополнение личного состава.

Чтобы удерживать линию соприкосновения более надежно, нужно больше людей. Но я подчеркну: даже если бы у нас были тысячи солдат, мы бы все равно не применяли человеческий ресурс против человеческого ресурса в такой степени, как это делают россияне

- подытожил командир.

Напомним

УНН рассказывал, как новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк

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