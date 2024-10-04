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Тайвань відновлюється після руйнівного тайфуну "Кратон"

Тайвань відновлюється після руйнівного тайфуну "Кратон"

Київ • УНН

 • 19332 перегляди

Південний Тайвань ліквідує наслідки потужного тайфуну "Кратон", який спричинив масштабні повені та сильні вітри. Найбільше постраждало місто Гаосюн, де затоплені вулиці та пошкоджені будівлі, тоді як решта острова повертається до норми.

Тайфун "Кратон" завдав значних збитків південному Тайваню, відтак триває відновлення на більшій частині острова. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю південний Тайвань працює над ліквідацією наслідків потужного тайфуну "Кратон", який обрушився на регіон, спричинивши масштабні повені та сильні вітри.

Найбільше постраждало портове місто Гаосюн, де затоплені вулиці, пошкоджені будівлі та вибиті вікна стали наслідком рекордних поривів вітру. Хоча тайфун ослаб, південні райони продовжують боротьбу зі стихією, тоді як решта острова повертається до звичайного режиму.

Тайвань готується до тайфуну "Кратон": закриті школи та скасовані рейси02.10.24, 06:38 • 26032 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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