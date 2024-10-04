Тайвань восстанавливается после разрушительного тайфуна "Кратон"

Тайфун "Кратон" нанес значительный ущерб южному Тайваню, поэтому продолжается восстановление на большей части острова. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В пятницу южный Тайвань работает над ликвидацией последствий мощного тайфуна "Кратон", который обрушился на регион, вызвав масштабные наводнения и сильные ветры.

Больше всего пострадал портовый город Гаосюн, где затопленные улицы, поврежденные здания и выбитые окна стали следствием рекордных порывов ветра. Хотя тайфун ослаб, южные районы продолжают борьбу со стихией, тогда как остальная часть острова возвращается к обычному режиму.

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