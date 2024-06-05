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Ситуація на півночі Харківщини: Синєгубов повідомив, куди рф може кинути резерви

Ситуація на півночі Харківщини: Синєгубов повідомив, куди рф може кинути резерви

Київ • УНН

 • 16680 перегляди

Російські війська накопичуються на півночі Харківської області і можуть бути використані на Липецькому та Вовчанському напрямках для поповнення резервів проти активної оборони України, в той час як Золочівський напрямок залишається потенційним пріоритетом для росії.

Спостерігається певне накопичення ворожих сил на півночі Харківської області. За наявною інформацією, ці російські війська будуть застосовані саме на Липецькому та Вовчанському напрямках. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи є сигнал, що росіяни будуть наступати на Золочівському напрямку, Синєгубов відповів: "Певне накопичення на півночі ми спостерігаємо, однак, за нашою інформацією, ці війська будуть застосовані саме на Липецькому та Вовчанському напрямках, тому що там наші воїни досить активно завдають ураження російським окупантам й ті, щоб не спиняти своїх, фактично, наступальних дій, мають свої резерви постійно поповнювати".

Проте він зазначив, що все одно маючи певну інформацію щодо Золочівського напрямку, який так само може бути пріоритетний для рф, ще місяць тому було прийнято рішення щодо обов’язкової евакуації.

Розглянемо рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з 3 населених пунктів Золочівської громади - Синєгубов05.06.24, 17:13 • 21284 перегляди

"По Вовчанську - у нас точаться вуличні бої й наші воїни, за інформацією Генштабу,  подекуди займають більш вигідні позиції по тому напрямку", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Волошин прокоментував ситуацію на Золочівському напрямку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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