Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы

Наблюдается полное накопление вражеских сил на севере Харьковской области. По имеющейся информации, эти российские войска будут применены именно на Липецком и Волчанском направлениях. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, есть ли сигнал, что русские будут наступать на Золочевском направлении, Синегубов ответил: "Определенное накопление на севере мы наблюдаем, однако, по нашей информации, эти войска будут применены именно на Липецком и Волчанском направлениях, потому что там наши воины достаточно активно наносят поражение российским оккупантам и те, чтобы не останавливать своих, фактически, наступательных действий, должны свои резервы постоянно пополнять".

Однако он отметил, что все равно имея определенную информацию относительно Золочевского направления, которое так же может быть приоритетно для рф, еще месяц назад было принято решение об обязательной эвакуации.

Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

"По Волчанску - у нас идут уличные бои и наши воины, по информации Генштаба, кое-где занимают более выгодные позиции по тому направлению", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении.