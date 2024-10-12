Сирський привітав військових капеланів із професійним святом
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військових капеланів з їхнім професійним святом. Він підкреслив важливу роль капеланів у підтримці бойового духу військових та закликав духовних отців усіх конфесій долучатися до Сил оборони України.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав духовних наставників захисників та захисниць із Днем військового капелана. Про це він заявив у Facebook, пише УНН.
Шановні духовні наставники захисників та захисниць України! Щиро вітаю вас із Днем військового капелана! Нині неможливо уявити Сили оборони України без капеланів. Ви - невід'ємна частина нашої боротьби за свободу і незалежність. У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії. Ваше служіння - це саме та духовна підтримка, яка супроводжує наших воїнів, вселяє у їхні душі надію й любов, віру в Бога, а також віру в нашу спільну перемогу,
Як підкреслив генерал, Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці.
Гасло українських капеланів - "Бути поруч". Бути поруч з кожним українським захисником та захисницею на передовій і в тилу, в шпиталі з пораненими, поруч з ветеранами, опікуватися родинами воїнів. Дякую, що ви з нами! Дякую, що ви поруч!
Він також закликав "духовних отців усіх конфесій долучатися до Сил оборони України".
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