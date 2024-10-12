Сирський привітав військових капеланів із професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав духовних наставників захисників та захисниць із Днем військового капелана. Про це він заявив у Facebook, пише УНН.

Шановні духовні наставники захисників та захисниць України! Щиро вітаю вас із Днем військового капелана! Нині неможливо уявити Сили оборони України без капеланів. Ви - невід'ємна частина нашої боротьби за свободу і незалежність. У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії. Ваше служіння - це саме та духовна підтримка, яка супроводжує наших воїнів, вселяє у їхні душі надію й любов, віру в Бога, а також віру в нашу спільну перемогу,

Як підкреслив генерал, Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці.

Гасло українських капеланів - "Бути поруч". Бути поруч з кожним українським захисником та захисницею на передовій і в тилу, в шпиталі з пораненими, поруч з ветеранами, опікуватися родинами воїнів. Дякую, що ви з нами! Дякую, що ви поруч!