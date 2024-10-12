Сырский поздравил военных капелланов с профессиональным праздником

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский поздравил духовных наставников защитников и защитниц с Днем военного капеллана. Об этом он заявил в Facebook, пишет УНН.

Уважаемые духовные наставники защитников и защитниц Украины! Искренне поздравляю вас с Днем военного капеллана! Сейчас невозможно представить Силы обороны Украины без капелланов. Вы - неотъемлемая часть нашей борьбы за свободу и независимость. Во время, когда наши воины героически воюют на поле боя, вы стали солдатами духовного фронта, олицетворением веры и надежды. Ваше служение - это именно та духовная поддержка, которая сопровождает наших воинов, вселяет в их души надежду и любовь, веру в Бога, а также веру в нашу общую победу,

Как подчеркнул генерал, Украина демонстрирует всему миру уникальный опыт межконфессионального мира и сотрудничества.

Лозунг украинских капелланов - "Быть рядом". Быть рядом с каждым украинским защитником и защитницей на передовой и в тылу, в госпитале с ранеными, рядом с ветеранами, заниматься семьями воинов. Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы рядом!