Сирський обговорив з генералом США потреби ЗСУ та посилення ППО
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з генералом США Каволі. Обговорили потреби ЗСУ в боєприпасах, техніці та озброєнні, а також питання посилення протиповітряної оборони України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського в Telegram.
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Провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту
За його словами, вони обговорили основні потреби ЗСУ, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння. Крім того, окремою темою для розмови стало посилення ППО.
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