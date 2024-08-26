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Сирський обговорив з генералом США потреби ЗСУ та посилення ППО

Сирський обговорив з генералом США потреби ЗСУ та посилення ППО

Київ • УНН

 • 48557 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з генералом США Каволі. Обговорили потреби ЗСУ в боєприпасах, техніці та озброєнні, а також питання посилення протиповітряної оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського в Telegram.

Деталі

Провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту

- розповів Сирський. 

За його словами, вони обговорили основні потреби ЗСУ, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння. Крім того, окремою темою для розмови стало посилення ППО.

Єрмак: Атаки рф на енергетику України дорого коштуватимуть росіянам26.08.24, 08:54 • 122116 переглядiв

Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів

- підсумував Сирський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Детально, по кожному регіону, було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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