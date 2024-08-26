Сирский обсудил с генералом США потребности ВСУ и усиление ПВО
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с генералом США Каволи. Обсудили потребности ВСУ в боеприпасах, технике и вооружении, а также вопросы усиления противовоздушной обороны Украины.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.
Детали
Провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта
По его словам, они обсудили основные потребности ВСУ, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения. Кроме того, отдельной темой для разговора стало усиление ПВО.
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Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Подробно, по каждому региону, была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты.