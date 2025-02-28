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Погода на початку весни: дощ та мокрий сніг, трохи тепліше на заході та найхолодніше на сході

Київ • УНН

 • 30873 перегляди

Атмосферний фронт принесе в Україну дощ та мокрий сніг 1-2 березня. На заході очікується до +7°C, на сході до -9°C, з поступовим потеплінням протягом наступного тижня.

Погода на початку весни: дощ та мокрий сніг, трохи тепліше на заході та найхолодніше на сході

Впродовж суботи-неділі Україну перетинатиме атмосферний фронт. На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

1-2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг. Опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку.

- повідомила Наталка Діденко.

За словами метеоролога, без опадів але з хмарною погодою буде на території східних областей України. 

Щодо рівня температури повітря

За словами Діденко, вночі очікується близько нуля. Але синоптикиня уточнює, що на заході України буде близько 0+4 градуси, а у східній частині дійде до -2-9 градусів.

Вдень 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2+7 градусів. Найнижче буде на сході, 1-го березня -2-5 градусів, 2-го березня 0,-4 градуси.

На решті території протягом дня суботи-неділі +1+5 градусів.

Погода у столиці України

1-го березня пройде мокрий сніг, 2-го березня обійдеться просто щільною хмарністю. Температура повітря протягом дня коливатиметься 1-го березня в межах +1+3 градусів, у неділю потеплішає до +3+5 градусів.

Діденко зауважила, що на наступному тижні далі теплішатиме, але слід очікувати на опади і пориви вітру.

Погода в Україні 28 лютого: де очікувати дощів та мінусової температури28.02.25, 07:48 • 106431 перегляд

Ігор Тележніков

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