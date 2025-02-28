Погода в начале весны: дождь и мокрый снег, немного теплее на западе и холоднее всего на востоке
Киев • УНН
Атмосферный фронт принесет в Украину дождь и мокрый снег 1-2 марта. На западе ожидается до +7°C, на востоке до -9°C, с постепенным потеплением в течение следующей недели.
В течение субботы-воскресенья Украину будет пересекать атмосферный фронт. На следующей неделе дальше будет теплеть, однако с ветром и осадками.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
1-2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег. Осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресенья от западных областей в восточном направлении.
По словам метеоролога, без осадков но с облачной погодой будет на территории восточных областей Украины.
Относительно уровня температуры воздуха
По словам Диденко, ночью ожидается около нуля. Но синоптик уточняет, что на западе Украины будет около 0+4 градуса, а в восточной части дойдет до -2-9 градусов.
Днем 1 и 2 марта самой теплой ожидается погода в западных областях, +2+7 градусов. Ниже всего будет на востоке, 1-го марта -2-5 градусов, 2-го марта 0,-4 градуса.
На остальной территории в течение дня субботы-воскресенья +1+5 градусов.
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1-го марта пройдет мокрый снег, 2-го марта обойдется просто плотной облачностью. Температура воздуха в течение дня будет колебаться 1-го марта в пределах +1+3 градусов, в воскресенье потеплеет до +3+5 градусов.
Диденко отметила, что на следующей неделе дальше будет теплеть, но следует ожидать осадки и порывы ветра.
Погода в Украине 28 февраля: где ожидать дождей и минусовой температуры28.02.25, 07:48 • 106410 просмотров