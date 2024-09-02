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Синєгубов про можливість відновлення Харківського палацу спорту: будуть проведені експертні дослідження

Синєгубов про можливість відновлення Харківського палацу спорту: будуть проведені експертні дослідження

Київ • УНН

 • 17472 перегляди

Голова Харківської ОВА заявив, що будуть проведені експертні дослідження щодо відновлення Палацу спорту. Міська влада розробить проєкт відновлення локації після перемоги України.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи можливість відновлення Харківського палацу спорту, зазначив, що будуть проведені всі експертні дослідження. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи палац спорту підлягає відновленню, Синєгубов відповів: "Будуть проведені всі експертні дослідження…Я думаю, що тут міська влада зробить все можливе для того, щоб був відповідний проєкт, концепція. Думаю, тут для харків’ян, звичайно, міська влада міста зробить все можливе для того, щоб цю локацію відновити. Однак, напевно, про це вже буде йти мова після перемоги".

Доповнення

російські війська 1 вересня завдали близько 10 ударів по Харкову

Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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