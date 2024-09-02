Синегубов о возможности восстановления Харьковского дворца спорта: будут проведены экспертные исследования

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя возможность восстановления Харьковского дворца спорта, отметил, что будут проведены все экспертные исследования. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, подлежит ли дворец спорта восстановлению, Синегубов ответил: "Будут проведены все экспертные исследования... Я думаю, что здесь городские власти сделают все возможное для того, чтобы был соответствующий проект, концепция. Думаю, здесь для харьковчан, конечно, городские власти города сделают все возможное для того, чтобы эту локацию восстановить. Однако, наверное, об этом уже будет идти речь после победы".

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российские войска 1 сентября нанесли около 10 ударов по Харькову.

Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.