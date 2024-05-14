Сина колишнього регіонала, який організував замовне вбивство притягнуть до суду

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього депутата Жмеринської міськради від проросійської партії "ОПЗЖ", забороненої в Україні, який намагався організувати вбивство свого колеги, йому загрожує довічне та конфіскація майна. Пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Батько звинуваченого колись був народним депутатом VII скликання від "Партії регіонів" та нині є депутатом Жмеринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ". Проте, після початку повномасштабного вторгнення росії, він виїхав з України і фактично припинив виконувати свої депутатські функції. У місті та регіоні його бізнесові та політичні інтереси представляє син, який у 2023 році відмовився від мандата депутата міської ради.

На початку 2023 року між батьком і іншим депутатом виник конфлікт через блокування місцевою радою розгляду його особистих бізнес-проєктів, зокрема з питань землевідведення для будівництва. Син вирішив "підтримати" батька, плануючи вбивство депутата, який є членом постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор злочину знайшов посередників, які мали завдання знайти виконавців для вбивства та надали їм інформацію про потенційну жертву. Він обіцяв виплатити виконавцям 8,5 тисячі доларів США за життя свого колеги.Під час спеціальної операції співробітники ДБР організували імітацію вбивства, створивши інсценовані фотографії, які посередник показав замовнику. Після отримання оплати за злочин, організатора було затримано.

Під час обшуку в його домівці, правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, які зберігалися незаконно.

Фігурант обвинувачується в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За цими статтями санкції передбачають довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Процесуальне керування забезпечує Офіс Генерального прокурора.

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