Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего депутата Жмеринского горсовета от пророссийской партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, который пытался организовать убийство своего коллеги, ему грозит пожизненное и конфискация имущества. Пишет УНН с ссылкой на Государственное бюро расследований.

Отец обвиняемого когда-то был народным депутатом VII созыва от "Партии регионов" и сейчас является депутатом Жмеринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ". Однако, после начала полномасштабного вторжения России, он выехал из Украины и фактически прекратил выполнять свои депутатские функции. В городе и регионе его бизнес и политические интересы представляет сын, который в 2023 году отказался от мандата депутата городского совета.

В начале 2023 года между отцом и другим депутатом возник конфликт из-за блокирования местным советом рассмотрения его личных бизнес-проектов, в частности по вопросам землеотвода для строительства. Сын решил "поддержать" отца, планируя убийство депутата, который является членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Организатор преступления нашел посредников, которые имели задание найти исполнителей для убийства и предоставили им информацию о потенциальной жертве. Он обещал выплатить исполнителям 8,5 тысячи долларов США за жизнь своего коллеги. Во время специальной операции сотрудники ГБР организовали имитацию убийства, создав инсценированные фотографии, которые посредник показал заказчику. После получения оплаты за преступление, организатор был задержан.

Во время обыска в его доме, правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, которые хранились незаконно.

Фигурант обвиняется в организации законченного покушения на убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По этим статьям санкции предусматривают пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Процессуальное управление обеспечивает Офис Генерального прокурора.

Напомним,

Задержан дезертир, который сбежал со службы и рассказывал об этом в видео.