Сили оборони знищили ППО та РЛС окупантів – Генштаб
Київ • УНН
З початку доби сили оборони України знищили російські засоби ППО, радіолокаційні станції та завдали ударів по скупченнях живої сили противника, озброєнню, військовій техніці та радіолокаційній станції у кількох районах.
Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по чотирьох районах зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.
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Також наші оборонці вдарили по одному району скупчення озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та одному РЛС окупантів.
Окупанти почали активніше діяти на Оріхівському напрямку – Генштаб03.06.24, 20:24 • 27715 переглядiв