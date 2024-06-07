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Сили оборони знищили ППО та РЛС окупантів – Генштаб

Сили оборони знищили ППО та РЛС окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 24795 перегляди

З початку доби сили оборони України знищили російські засоби ППО, радіолокаційні станції та завдали ударів по скупченнях живої сили противника, озброєнню, військовій техніці та радіолокаційній станції у кількох районах.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по чотирьох районах зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

Також наші оборонці вдарили по одному району скупчення озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та одному РЛС окупантів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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