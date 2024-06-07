Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.

Война •   •  2383 просмотра
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.

Война •   •  3810 просмотра
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.

Война •   •  2990 просмотра
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар, 35 авиаударов и использовали 477 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, в то время как Силы обороны отразили 73 боевых столкновения на фронте.

Война •   •  2432 просмотра
На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 19 обстрелов и 75 взрывов.

Общество •   •  2886 просмотра
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Польские фермеры перестали блокировать контрольно-пропускной пункт Рава-Русская, пропуская грузовики через пограничный переход между Польшей и Украиной.

Общество •   •  2655 просмотра
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе были слышны взрывы из-за атаки беспилотников, о чем объявил мэр города, который посоветовал жителям оставаться в безопасных местах, пока продолжаются боевые действия.

Война •   •  5442 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.

Война •   •  7842 просмотра
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Польский солдат был убит мигрантом при попытке помешать группе нелегальных иммигрантов прорваться через защитный барьер на польско-белорусской границе, что вынудило Польшу вызвать белорусского представителя и потребовать выдачи виновного.

политика •   •  7149 просмотра
МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Дополнительный энергоблок на атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ночь на 8 июня, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме примерно на две недели.

Анонсы •   •  7012 просмотра
Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию