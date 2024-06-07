Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава врага. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

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Также наши защитники ударили по одному району скопления вооружения и военной техники, одному средству по и одному РЛС оккупантов.

Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб