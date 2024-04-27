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Сили оборони Півдня збили 10 російських снарядів, що летіли атакувати українську енергетику

Сили оборони Півдня збили 10 російських снарядів, що летіли атакувати українську енергетику

Київ • УНН

 • 24041 перегляди

Сили оборони Південного регіону збили 10 повітряних цілей, спрямованих на об'єкти енергетичної інфраструктури України, у тому числі 3 у Миколаївській області та 7 у Дніпропетровській області, але ворожа ракета влучила в енергетичний об'єкт у Криворізькому районі, спричинивши поранення однієї людини та перебої у водопостачанні.

Сил оборони Півдня збили вночі 10 повітряних цілей:  3 на Миколаївщині та 7 в небі над Дніпропетровщиною. Усі вони були спрямовані на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі військового відомства передає УНН.

Цієї ночі було застосовано ракетне озброєння морського та повітряного базування. Серед цілей — енергогенеруюча інфраструктура. Проте більшість засобів ураження ворога в зоні відповідальності Сил оборони Півдня було знищено: 3 в небі над Миколаївщиною та 7 над Дніпропетровщиною.

– заявили у відомстві.

Деталі

Однак, українським військовима не вдалося уникнути влучання ворожої ракети у Криворізькому районі. Вона поцілила по об’єкту енергетики. Через це постраждала одна людина.

Наслідки руйнувань ще уточнюються.

Нагадаємо

Ранком  начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що росіяни атакували регіон ракетами, й поцілили по  об'єкту енергетики. Через це в Кривому Розі є перебої з водопостачанням.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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