Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
Силы обороны Южного региона сбили 10 воздушных целей, направленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 3 в Николаевской области и 7 в Днепропетровской области, но вражеская ракета попала в энергетический объект в Криворожском районе, вызвав ранения одного человека и перебои в водоснабжении.
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала удары беспилотников по военному аэродрому в Кущевске и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России, вызвав пожары и повреждения ключевых объектов.
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты
Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Кущевской, Краснодарский край, россия, повредив самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в регионе.
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА
В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Российские подводные лодки с ракетами "Калибр" боятся заходить в Черное море из-за возможностей украинской противовоздушной обороны, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.
Ночью враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине - ГСЧС
Российские военные атаковали и повредили объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, вызвав пожар на площади 200 квадратных метров.