Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику

Сил обороны Юга сбили ночью 10 воздушных целей: 3 на Николаевщине и 7 в небе над Днепропетровщиной. Все они были направлены на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства передает УНН.

Этой ночью было применено ракетное вооружение морского и воздушного базирования. Среди целей - энергогенерирующая инфраструктура. Однако большинство средств поражения врага в зоне ответственности Сил обороны Юга было уничтожено: 3 в небе над Николаевской областью и 7 над Днепропетровской областью. - заявили в ведомстве.

Детали

Однако, украинским военным не удалось избежать попадания вражеской ракеты в Криворожском районе. Она попала по объекту энергетики. Из-за этого пострадал один человек.

Последствия разрушений еще уточняются.

Напомним

Утром начальник областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что россияне атаковали регион ракетами, и попали по объекту энергетики. Из-за этого в Кривом Роге есть перебои с водоснабжением.