Сили оборони Півдня минулої доби знищили 90 окупантів Сили оборони
Київ • УНН
За минулу добу на півдні України знищено 90 окупантів, 2 склади боєприпасів та військову техніку. Уражено 9 бліндажів, 2 вогневі позиції, 4 спостережні пости, 16 одиниць автотехніки, 6 гармат та 3 міномети.
Півдня минулої доби знищили 90 окупантів та уразили 2 місця зберігання боєприпасів, 9 бліндажів, 2 вогневі позиції, 4 спостережні пости, автомобільну техніку та гармати.
Про це повідомляють у Сили оборони Півдня України, передає УНН.
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Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога. Протягом минулої доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб
Також зазначається, що було уражено 2 місця зберігання боєприпасів, 9 бліндажів, 2 вогневі позиції, 4 спостережні пости, 16 одиниць автомобільної техніки, 6 гармат та 3 міномети.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за останню добу: 1170 військових, 6 танків, 20 БМП та іншу техніку. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 633800 осіб.