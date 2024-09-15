Силы обороны Юга за прошедшие сутки уничтожили 90 оккупантов Силы обороны

За прошедшие сутки уничтожили 90 оккупантов и поразили 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции, 4 наблюдательных поста, автомобильную технику и пушки.

Об этом сообщают в Силы обороны Юга Украины, передает УНН.

Детали

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага. За прошедшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было поражено 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции, 4 наблюдательных поста, 16 единиц автомобильной техники, 6 пушек и 3 минометы.

Напомним,

Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за последние сутки: 1170 военных, 6 танков, 20 БМП и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 633800 человек.