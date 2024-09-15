Силы обороны Юга за прошедшие сутки уничтожили 90 оккупантов Силы обороны
Киев • УНН
За минувшие сутки на юге Украины уничтожено 90 оккупантов, 2 склада боеприпасов и военную технику. Поражено 9 блиндажей, 2 огневые позиции, 4 наблюдательных поста, 16 единиц автотехники, 6 пушек и 3 минометы.
За прошедшие сутки уничтожили 90 оккупантов и поразили 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции, 4 наблюдательных поста, автомобильную технику и пушки.
Об этом сообщают в Силы обороны Юга Украины, передает УНН.
Детали
Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага. За прошедшие сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек
Также отмечается, что было поражено 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции, 4 наблюдательных поста, 16 единиц автомобильной техники, 6 пушек и 3 минометы.
Напомним,
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за последние сутки: 1170 военных, 6 танков, 20 БМП и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 633800 человек.