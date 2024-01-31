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Свириденко обговорила з посолом Британії огляд української економічної політики

Свириденко обговорила з посолом Британії огляд української економічної політики

Київ • УНН

 • 31859 перегляди

Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з послом Великої Британії Мартіном Гаррісом, щоб обговорити економічну політику України з акцентом на заохочення інвестицій, підвищення обороноздатності та просування експорту.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зустрілась з послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Їхня дискусія була зосереджена на комплексному огляді української економічної політики на 2024 рік. Про це Свириденко повідомила у Х, передає УНН.

"Це була приємна зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Наша сьогоднішня дискусія була зосереджена на комплексному огляді української економічної політики на 2024 рік. Основні напрямки діяльності України включають заохочення прямих інвестицій, підвищення обороноздатності та сприяння розширенню експортних можливостей для товарів", - написала Свириденко.

Вона повідомила, що у ході дискусії центральне місце посів український діловий договір.

"Підписана влітку 2023 року угода об'єднала безліч українських та міжнародних компаній та забезпечує підтримку приватним підприємствам, які виражають великий інтерес до інвестування в український ландшафт. Вдячна послу Харрісу за його цінні ідеї та конструктивні відгуки. Велика Британія є одним із головних союзників України, і ми глибоко цінуємо цю незмінну підтримку", - повідомила Свириденко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Велика Британія гарантує експортну фінансову угоду України на 245 мільйонів доларів для закупівлі ядерного палива у виробників, у тому числі британських компаній. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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